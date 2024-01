Madagascar: plusieurs morts suite au passage de la tempête Alvaro

- Publicité-

Une première tempête a secoué l’Est de Madagascar en ce début d’année 2024. Selon le bilan fait par le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC), au moins cinq personnes sont mortes après le passage de cette tempête.

Le Madagascar débute l’année 2024 avec de tristes nouvelles. La Grande Île a été secouée le 1er janvier par la tempête Alvaro qui est ressortie en mer dans la nuit du 2 janvier dans le district de Mananjary, au Sud Est. « Un bref passage qui a néanmoins fait d’importants dégâts à cause des pluies intensives et des vents violents qui l’ont accompagnée« , a précisé l’agence anadolu.

Faisant un bilan provisoire mercredi, le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC), a annoncé cinq morts. « Des décès recensés à Beroroha, à Manakara et à Vohipeno. 16 290 personnes sont sinistrées tandis que 8 327 autres ont été déplacées », ajoute la même source, soulignant que 4 005 habitations sont inondées, 400 autres sont endommagées et 87 cases sont totalement détruites.

Les autorités malgaches se sont activées pour apporter des aides d’urgences aux victimes de cette première tempête de l’année 2024.