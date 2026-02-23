Madagascar : Mamy Ravatomanga visé par un nouveau mandat d’arrêt international

Les magistrats malgaches ont relancé les investigations autour de Mamy Ravatomanga, personnage influent lié à l’ancien pouvoir d’Andry Rajoelina. L’homme est actuellement placé en détention provisoire à l’île Maurice où il fait face à des poursuites pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs.

Samedi, le pôle anti-corruption d’Antananarivo a déclaré avoir étendu les poursuites en émettant un nouveau mandat d’arrêt à l’échelle internationale à l’encontre de Ravatomanga. Cette démarche vise à assurer la coopération transfrontalière dans le cadre des procédures en cours.

Quatre juges d’instruction malgaches sont désormais affectés à ce dossier, signe de l’ampleur donnée à l’enquête. Leur travail porte sur les mécanismes financiers et commerciaux qui entourent les faits reprochés.

Le volet ciblé par cette nouvelle procédure concerne précisément le secteur des litchis : les magistrats interrogent les modalités ayant permis la mise en place d’un monopole sur cette filière, dont le contrôle aurait été assuré par le mis en cause jusqu’à son départ pour Maurice en octobre dernier.

Enquête sur le monopole des litchis

Selon les éléments rassemblés par les enquêteurs, des dispositifs auraient favorisé une mainmise sur les exportations de litchis, affectant la concurrence et la structuration du marché. Les juges examinent à présent les contrats, circuits et pratiques commerciales susceptibles d’étayer ces accusations.

La convocation d’un mandat d’arrêt international illustre la volonté des autorités malgaches de poursuivre la procédure malgré la présence du suspect hors du territoire national. Les prochaines étapes dépendront des suites données par les autorités mauriciennes et des enquêtes complémentaires conduites à Antananarivo.