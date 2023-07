Madagascar : le Gouvernement valide le calendrier électoral pour la Présidentielle

- Publicité-

Le Gouvernement malgache a approuvé le calendrier électoral proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) pour l’élection présidentielle. Le premier tour est prévu pour le 9 novembre, suivi du second tour le 20 décembre.

Lors d’une réunion tenue au palais de la Primature à Mahazoarivo, Antananarivo, le Gouvernement malgache a donné son approbation au calendrier électoral pour l’élection présidentielle proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Le Premier ministre, Christian Ntsay, a annoncé que le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra le 9 novembre, suivi du second tour le 20 décembre.

Le Premier ministre a souligné l’importance de la bonne gouvernance, du respect de l’État de droit et de la démocratie à Madagascar, en affirmant que ces principes étaient effectivement mis en pratique dans le pays. Cette validation du calendrier électoral offre aux électeurs malgaches une vision claire des dates clés de l’élection présidentielle à venir.



En plus de la validation du calendrier électoral, le gouvernement a également adopté un décret de convocation des électeurs, exhortant les citoyens en âge de voter à exercer leur droit de vote. De plus, quatre autres décrets liés aux élections ont été étudiés et validés lors de la réunion gouvernementale.

La préparation de l’élection présidentielle marque un tournant majeur pour Madagascar, qui élira un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans. Conformément à la Constitution malgache, le Président actuel devra démissionner de son poste 60 jours avant la date du scrutin, soit au mois de septembre prochain.