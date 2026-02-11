Benin Web TV
Madagascar : le cyclone tropical Gezani dévaste la cité portuaire de Tamatave

Mardi, à 19h30, le puissant cyclone tropical Gezani a frappé la côte est de Madagascar en touchant terre directement sur Tamatave, la deuxième ville du pays.

Le · MàJ le
Ce matin, au lever du jour, la cité portuaire présente les traces d’une importante dévastation résultant de l’action conjointe de pluies abondantes et de vents d’une intensité exceptionnelle.

Tamatave, grande agglomération portuaire de la côte orientale malgache, est au cœur de l’impact immédiat du phénomène météorologique.

