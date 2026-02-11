Benin Web TV
Madagascar : le cyclone Gezani a frappé avec une intensité extrême

Les autorités font état de dégâts considérables à Madagascar après le passage du cyclone Gezani, responsable d’au moins 31 morts selon les premiers bilans communiqués.

Le centre météorologique régional, spécialisé dans les cyclones et basé à La Réunion, juge l’événement d’une intensité inédite depuis 1994. La dernière catastrophe comparable remontait au cyclone Geralda, qui avait causé la mort d’environ 200 personnes il y a plus de trois décennies.

Gezani a touché la côte orientale de Madagascar avec des rafales atteignant jusqu’à 250 km/h, puisant son énergie au-dessus des eaux chaudes de l’océan Indien. Les services météorologiques indiquent que l’intensification s’est amorcée deux jours avant l’atterrissage, période durant laquelle la tempête est passée du statut de forte tempête tropicale à celui de cyclone à l’approche des côtes malgaches.

En traversant l’île d’est en ouest en direction du canal du Mozambique, le système a été reclassé comme forte tempête tropicale.

Les prévisions indiquent que Gezani se dirigera vers le Mozambique, où le survol de nouvelles eaux chaudes devrait favoriser une remontée en puissance. Selon les projections, il devrait retrouver le statut de cyclone au moment où il longerait les côtes mozambicaines au nord de Maputo, probablement dans la soirée de vendredi.

Les modèles anticipent, à ce stade, des rafales importantes et des pluies très intenses lors de ce passage le long du littoral mozambicain, selon François Bonnardot, responsable du service prévision de Météo France à La Réunion.

