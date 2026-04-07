Madagascar : le colonel Mickaël Randrianirina affiche une main tendue à la jeunesse

Le pouvoir issu de la Refondation tente de se rapprocher des jeunes Malgaches. Tandis que l’exécutif évoque des mesures destinées à favoriser leur insertion, le colonel Mickaël Randrianirina sillonne le centre de l’île pour s’adresser aux étudiants. Malgré ces initiatives, un écart notable subsiste entre les annonces et leur application concrète.

En déplacement à Fianarantsoa, le colonel a profité de l’inauguration d’équipements sur le campus d’Andrainjato pour interpeller la communauté universitaire. Il a exhorté les étudiants à rester concentrés sur leur formation et à ne pas se laisser attirer par des offres qui pourraient les détourner de leurs études.

Selon ses déclarations, certains acteurs utiliseraient des sommes d’argent — qu’il a qualifiées de fruit de détournements — pour manipuler les jeunes et provoquer des tensions. Il a mis en garde contre l’acceptation de telles propositions et appelé les étudiants à ne pas accomplir d’actes en échange de paiements, remarque ponctuée de rires dans l’assistance.

D’après les éléments recueillis à Antananarivo par la journaliste Sarah Tétaud, ce message s’inscrit dans une stratégie politique visant à capter l’attention de la jeunesse, considérée comme un groupe-clé pour la stabilité et l’avenir du pays.

Dispositions annoncées pour favoriser la jeunesse

De son côté, le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a présenté, à l’issue d’un séminaire gouvernemental, des mesures destinées à ouvrir davantage l’administration aux jeunes, notamment par l’instauration de quotas et la fixation d’un âge maximum pour certains recrutements ministériels. Il a toutefois condamné les nominations effectuées hors cadres réglementaires, sans procédures publiques ni critères vérifiables.

Le chef du gouvernement a insisté sur le maintien des concours et du mérite comme principes de recrutement, en précisant que l’appartenance militante ne saurait se substituer à une sélection transparente. Cette annonce intervient dans un contexte où de nombreux jeunes mobilisés lors des manifestations de septembre 2025 — qui ont précédé la prise de pouvoir militaire — réclament une écoute renforcée, une plus grande reddition de comptes et un accès effectif aux postes administratifs.