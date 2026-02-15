Madagascar : le CHU de Morafeno à Tamatave dévasté par le cyclone Gezani, bloc opératoire hors service

Après le passage du cyclone Gezani à Madagascar, la ville de Tamatave se trouve dans une situation sanitaire précaire. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno, qui figure parmi les rares établissements de référence de la région, a subi des dommages importants.

Après le passage du cyclone Gezani à Madagascar, la ville de Tamatave se trouve dans une situation sanitaire précaire. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno, qui figure parmi les rares établissements de référence de la région, a subi des dommages importants.

Le bâtiment de cet hôpital est largement exposé aux intempéries : des toitures ont été arrachées et les espaces intérieurs sont à découvert. Du matériel médical a été affecté par l’eau, rendant certains équipements inutilisables ou détériorés par l’humidité.

Malgré l’état du site, le personnel soignant s’efforce de maintenir une activité minimale afin d’assurer la prise en charge des patients. Les soignants travaillent dans des locaux partiellement détruits, tentant de poursuivre des soins essentiels dans un environnement dégradé. La dégradation des infrastructures compromet la capacité de l’hôpital à fonctionner normalement et limite les services disponibles pour la population.

Publicité