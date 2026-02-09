Madagascar : La ministre de la Justice en visite à Maurice pour renforcer la coopération judiciaire sur l’affaire Mamy Ravatomanga

Fanirisoa Ernaivo, qui exerce la fonction de ministre de la Justice à Madagascar, a mis fin à un déplacement professionnel à l’île Maurice dimanche.

Au cours de ce séjour, elle a eu des entretiens avec le ministre mauricien en charge de la Justice ainsi qu’avec le chef du gouvernement mauricien.

Ces réunions avaient pour but de consolider la coopération judiciaire entre Antananarivo et Port‑Louis sur plusieurs dossiers de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris l’affaire concernant l’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga.