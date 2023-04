Madagascar: la CENI annonce plus de 9,6 millions d’électeurs déjà inscrits

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a publié la liste électorale provisoire à Madagascar : plus de 9,6 millions d’électeurs sont déjà inscrits.

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) à Madagascar, a annoncé mardi, la publication de la liste électorale provisoire au niveau des districts pour la prochaine élection présidentielle dans le pays. Selon la liste, plus de 10 millions d’électeurs se sont inscrits.

Cependant, la Commission a détecté des doublons et des noms comportant des irrégularités, ce qui a entraîné une réduction du nombre d’électeurs inscrits à 9.623.662. Toutefois, le recensement des électeurs se poursuit, ce qui pourrait augmenter le nombre d’électeurs inscrits à l’avenir.

Le Rapporteur général auprès de la CENI, Soava Andriamarotafika, a expliqué que les exemplaires de la liste arrêtée sont déposés au niveau des quartiers pour permettre aux citoyens de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au mois de juin prochain. La CENI a commencé le recensement en octobre 2022 dans le cadre de la refonte totale de la liste électorale en vue de la prochaine élection présidentielle prévue cette année.

D’après le calendrier provisoire publié par la CENI, le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 9 novembre 2023 tandis que le second tour est prévu pour le 20 décembre. La publication de la liste électorale provisoire est une étape importante dans la préparation de l’élection présidentielle à Madagascar, et permettra aux autorités de garantir la transparence et l’intégrité du processus électoral.