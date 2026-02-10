Madagascar : des professionnels soutiennent des femmes en phase terminale du cancer

À Madagascar, le cancer du col de l’utérus occupe la deuxième place en termes de mortalité chez les femmes, derrière le cancer du sein. La maladie est, pour une large part, évitable grâce à la vaccination, mais elle a longtemps été peu prise en charge sur l’île malgré ses conséquences.

En décembre, une campagne nationale de vaccination a permis d’atteindre près d’1,8 million de jeunes. Cette opération vise à prévenir massivement les infections à l’origine de ce cancer.

Le 10 février a marqué le lancement officiel du projet intitulé « Cancer du col de l’utérus », financé par Expertise France. Il s’agit d’un programme d’une durée de trois ans destiné à renforcer le dépistage et la prise en charge des personnes atteintes, incluant les soins en fin de vie.

Prise en charge et soins palliatifs

À Antananarivo, l’ONG Douleurs sans frontières, partenaire du projet, propose des visites à domicile pour les patientes en phase terminale. Ces interventions s’inscrivent dans l’offre de soins palliatifs mise en place pour accompagner les malades jusqu’à leur dernier souffle.

Les soins prodigués à domicile par Douleurs sans frontières sont rapportés comme étant appréciés par les personnes qui en bénéficient. Le projet, tel que conçu, combine prévention via la vaccination, amélioration du dépistage et soutien médical jusque dans les phases avancées de la maladie.