Madagascar: arrestation de 2 officiers de l’armée pour tentative de coup d’Etat

D’après des informations relayées par la presse malgache mardi, deux officiers de l’armée ont été arrêtés pour tentative de coup d’Etat. Les mis en cause sont désormais gardés à la prison de Tsiafahy.

« Instigation d’une mutinerie militaire et tentative de coup d’État », telles sont les accusations portées contre les deux officiers arrêtés et gardés en détention.

Ses deux haut gradés de l’armée dont les identités n’ont pas été révélées, avaient pour objectif premier de convaincre les principaux chefs de corps de l’armée et de la gendarmerie d’Analamanga à se joindre à eux, ensuite, de démettre le pouvoir en place et enfin compromettre la tenue de l’élection présidentielle, selon l’Express de Madagascar qui souligne que le timing choisi était la période d’intérim après la démission du Président-candidat, et avant le scrutin présidentiel.

Des conversations téléphoniques et des messages compromettants, ont été trouvés en leur possession, selon la même source.

Cette tentative de coup de force militaire intervient dans un contexte électoral dans le pays. Samedi, la Commission Electorale a annoncé la réélection du président sortant, Andry Rajoelina, après le dépouillement des bulletins de vote. Cependant, l’opposition qui a appelé au boycott de la présidentielle a déclaré ne pas reconnaitre les résultats de la commission, appelant à l’annulation du scrutin.