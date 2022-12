Macky Sall sur le 3è mandat: « que je sois candidat ou non, c’est ma décision »

Au Sénégal, le président Macky Sall entretient le flou sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024. Alors que le sujet fait beaucoup débat à Dakar, M. Sall qui est dans son second mandat, ne voit rien de mal à une nouvelle candidature, alors que selon plusieurs juristes sénégalais, il ne peut plus se représenter pour une troisième fois consécutive, conformément à la constitution du pays.

Macky Sall va-t-il se représenter ou non, à la prochaine élection présidentielle? La question fait couler beaucoup d’encre et de la salive. Pour de nombreux juristes sénégalais, la constitution est claire: Macky Sall ne peut pas se représenter pour une troisième fois consécutive à la présidentielle.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Actuellement hors du territoire national et précisément à Washington pour prendre part au sommet Etats-Unis – Afrique en tant que chef d’Etat du Sénégal et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall n’a pas botté en touche, la question du troisième mandat, dans un entretien accordé au média New York Times. S’il avait l’habitude de ne pas l’évoquer, Macky Sall a, cette-fois, lâché quelques mots bien mesurés, au micro du média américain.

« Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique [sur le fait qu’il puisse ou non se représenter]. Maintenant, que je sois candidat ou non, c’est ma décision. Quand je me serai décidé, je le ferai savoir au peuple Sénégalais« , a déclaré l’homme fort du Dakar. A travers cette déclaration, Macky Sall laisse transparaitre qu’il croit avoir le droit de se représenter quand bien même, il semble n’avoir encore pris sa décision.

Au Sénégal, l’opposition a toujours dénoncé un éventuel troisième mandat de Macky Sall qui, dit-elle, fait tout pour écarter comme à son habitude, les cadors du camp opposé. Chef de file de l’opposition, Ousmane Sonko n’a pas caché son intention de se porter candidat en 2024.

L’actuel maire de Ziguinchor qui jouit d’une excellente côte de popularité malgré ses ennuis judiciaires, est de surcroit, le meilleur candidat qui se profile du côté de l’opposition pour ravir la vedette à la mouvance qui aura certainement du mal a trouvé un challenger à la trempe du leader des Pastef Les Patriotes.