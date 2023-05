« Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois », Ousmane Sonko

- Publicité-

Ousmane Sonko, a rejeté, lundi, à Dakar, l’appel au dialogue lancé par le président de la République, Macky Sall. Le chef de l’opposition sénégalaise estime qu’il n’est pas possible de tenir un dialogue politique sans évoquer la question du troisième mandat de Macky Sall.

Ousmane Sonko, président du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), ne participera pas au dialogue politique lancé par le président Macky Sall. Même si une partie se l’opposition dont le Parti démocratique sénégalais (Pds) a marqué son adhésion en posant quelques conditions.

« Là où il n’y a pas de problème, on n’a pas besoin de dialoguer«

« Pour le peu qu’on en sait, sous ce format actuel, c’est un appel au dialogue pour liquider et isoler Ousmane Sonko et le Pastef pour casser l’opposition en donnant un bonbon à chacun. C’est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Notre génération ne peut pas entrer dans ce deal-là, jamais ! », a déclaré le leader de Pastef, rapporté par RFI.



Dans un point de presse rapporté par l’Agence de Presse Sénégalaise, le leader de Pastef a évoqué ses raisons. « On nous parle de dialogue. Mais celui qui a entrepris le dialogue a dit qu’on n’a pas besoin de dialoguer […] Il dit qu’il n’y a aucun problème au Sénégal, qu’il n’y a pas de prisonniers politiques, que les institutions fonctionnent bien […] Pourquoi dialoguer ? » a déclaré M. Sonko.

« Si vous dites que vous voulez dialoguer avec moi, reconnaissez d’abord qu’il y a un problème. Là où il n’y a pas de problème, on n’a pas besoin de dialoguer », a-t-il argué. Ousmane Sonko soutient qu’il n’est pas possible de tenir un dialogue politique « sans évoquer la question […] fondamentale : Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois ».

Si l’opposant sénégalais inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021 s’y est opposé, ce n’est pas le cas de Khalifa Sall – autre leader de la coalition Yewwi Askan Wi – et le PDS de l’ancien président Abdoulaye Wade. Ces deux mouvements de l’opposition se sont dits prêts à participer à un dialogue politique. Khalifa Sall s’est déclaré candidat à l’élection présidentielle, mais sous le coup d’une condamnation, il est toujours inéligible et la question de son amnistie n’est pas encore réglée.