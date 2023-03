« Ma relation avec Sarra Messan a été une erreur et je l’ai … », Camille Makosso

Plus d’un an après avoir révélé publiquement sa relation avec Sarra Messan , le général Camille Makosso a une fois encore exprimé ses regrets et présente à nouveau ses excuses à la web humoriste.

Reçu sur le plateau d’Yvideroshow’s en décembre 2021, le général Camille Makosso avait déclaré avoir eu une liaison amoureuse avec la jeune créatrice de contenus web Sarra Messan. Selon Makosso, il a eu ce moment de faiblesse en 2019 lorsqu’il tentait un divorce avec sa femme.

« C’est dans cette période de faiblesse qu’un petit Gibier est venu dans mes bras en disant : tu es l’amour de ma vie ! J’ai goûté le gibier (Sarra Messan Ndlr) », avait-t-il révélé.

Sarra Messan, une erreur?

Deux ans plus tard, sans démentir ses propos, Camille Makosso est revenu sur cette révélation dans un entretien accordé à Guillaume sur actu people. Cette fois-ci, l’homme de Dieu pense qu’il n’aurait jamais dû révéler au grand public cette liaison amoureuse de courte durée. « Ma relation avec Sarra Messan a été une erreur et je l’ai confessé, et puis, quand on parle de Sarra Messan, c’est deux fois en 2019 », a-t-il clarifié sur l’émission Actu People.

« …Ça été une erreur, j’aurais jamais dû procéder de cette façon ; ça été fait sous l’effet de la colère…je réitère encore mes excuses vis-à-vis d’elle et de sa famille parce que je ne cesserai jamais de lui présenter des excuses… parce que c’est une fille d’avenir…aujourd’hui je vois qu’elle s’est concentrée que sur son talent…’’, se désole celui qui se fait appeler le roi de la mamaille lorsqu’il a été interrogé sur cette révélation.

Depuis l’éclatement de cette affaire en 2019, Sarra Messan ne s’est jamais prononcée sur le sujet. La jeune femme se contente juste de faire grimper son audience à travers ses vidéos.