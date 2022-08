« Ma plus grande erreur a été de… »: Tenor réagit enfin à sa rupture avec Eunice Zunon

Alors que sa réaction était vivement attendue au milieu de l’emballement médiatique que provoque la vidéo de sa violente bagarre avec Eunice Zunon, Tenor a finalement brisé le silence. Le chanteur camerounais dans un message posté en storie sur ses réseaux sociaux a subtilement exprimé son ressenti.

La relation tant enviée entre Eunice Zunon et Tenor bat actuellement du plomb dans l’aile. Si les rumeurs circulent déjà depuis quelques semaines à travers les étranges réactions des deux célébrités sur les réseaux sociaux, il faut dire qu’une preuve palpable a finalement confirmé les soupcons.

En effet, une vidéo montrant une violente scène de bagarre entre Bébé bouche pointue et son fiancé camerounais Tenor a fuité sur les réseaux sociaux dans la soirée de ce mardi 23 août. Répandue telle une trainée de poudre, la séquence vidéo a suscité une avalanche de réactions.

Alors que les réactions continuent d’affluer, Tenor à l’instar de son ex fiancée Eunice Zunon a également rompu le silence. Dans un post publié en storie de sa page Facebook, Le Nfiang-Le Way-Le Yamo a ouvertement fait part de sa plus grande erreur depuis le début de cette relation. » Ma plus grande erreur a été de dire Oui à ma mère quand elle m’a dit non« , a écrit le chanteur camerounais.

De son côté, Eunice Zunon a récemment aussi livré sa toute première réaction. Contactée par Apoutchou National, la web humoriste a confirmé sa rupture avec le chanteur camerounais tout en ajoutant « Seul Dieu pourvoira à mes besoins ».