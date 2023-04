« Ma Famille »: Akissi Delta révèle comment une béninoise a financé le tournage

- Publicité-

Reçue sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI ce mardi pour parler de sa série à succès « Ma Famille », la légende du cinéma ivoirien Akissi Delta a profité pour révéler que la série a été tournée grâce à l’aide financière de deux femmes dont une béninoise.

La série ivoirienne à succès « Ma Famille » n’a pas connu un début de production facile, selon les révélations de la productrice et réalisatrice ivoirienne Akissi Delta. Invitée sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI ce mardi, l’actrice a expliqué que le film a été tourné avec un budget très limité, quasiment inexistant. En effet, la série a été tournée sur fond propre, avec l’aide de deux femmes, dont une béninoise qui a contribué avec une somme de 500.000 FCFA.

« C’est une dame qui m’a donné un million de fcfa, et une autre dame béninoise m’a donné 500.000 FCFA. Donc j’ai commencé la série avec 1.500 000 FCFA », a révélé la réalisatrice de la série face à l’animateur Dj Mulukuku et son équipe.

La productrice a ainsi confié que c’est grâce à ces deux dons qu’elle a pu commencer la production de la série, avec un budget total de 1.500 000 FCFA. Des conditions de tournage difficiles donc, mais qui n’ont pas empêché la série de devenir un véritable phénomène en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays d’Afrique francophone.

« Ma Famille » est une série qui a marqué le paysage audiovisuel ivoirien depuis sa création en 1999. Elle a été diffusée sur la chaîne de télévision ivoirienne RTI et a rencontré un succès immédiat auprès des téléspectateurs. La série raconte les aventures et les péripéties d’une famille ivoirienne moderne, avec des personnages attachants et des situations comiques.

