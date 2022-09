M Auto devient la plus grande plateforme de mobilité électrique en Afrique après 3 mois d’activité

La marque M Auto spécialisée dans la production et la commercialisation des motos électriques au Bénin a présenté les premiers résultats de ses efforts après trois mois d’activité depuis son implantation en Afrique. C’est à travers une conférence de presse tenue dans la soirée de ce vendredi 23 septembre à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou en présence des clients et partenaires. Cette sortie médiatique a servi également de rampe au lancement officiel de nouveaux produits, notamment la Moto Commando désormais disponible pour le bonheur des clients.

Implantée à Cotonou en mai 2022 dernier, l’entreprise M Auto qui propose des solutions de mobilité électrique innovantes et durables afin d’améliorer la qualité de vie des populations de Cotonou et du Bénin en général se positionne déjà sur l’orbite du succès. Après seulement trois mois d’activité, M Auto révolutionne progressivement le marché des véhicules électriques en Afrique et devient la plus grande plateforme de mobilité électrique du continent africain.

Avec plus de 2000 motos déjà vendues et en circulation, plus de 2 millions de km

parcourus et plus de 2 500 commandes certifiées et en attente de livraison, M Auto

devient la plus grande entreprise de véhicules électriques en Afrique par nombre

de motos sur la route et par montant des fonds sécurisés en un record de 3 mois

d’exploitation. M Auto peut désormais se permettre de frotter les mains en raison de l’accélération de sa croissance actuelle sur les marchés existants.

« Très souvent on nous reproche en Afrique de l’Ouest de faire simplement la copie de ce qui vient de l’Afrique de l’Est parce que l’Afrique de l’est est plus anglophone et donc plus ouvert sur le monde étranger. Mais pour une fois nous pouvons être tous fier de dire que cette révolution que nous voulons pour le continent, elle part de l’Afrique de l’ouest et nous sommes déjà la plus grande plateforme de mobilité électrique du continent africain avec plus de 20000 motos électriques sans émission de carbone » a déclaré Shegun Adjadi Bakari, Président Directeur Général de M Auto.

A en croire le Directeur, ce succès au cours des derniers mois confirme que les clients sur le continent attendaient des solutions respectueuses de l’environnement, efficaces et abordables. « Nous continuons de nous assurer que nous disposons d’un vaste réseau de stations d’échange de batteries afin de permettre à nos utilisateurs d’accéder facilement à la recharge. Nous progressons rapidement et avons hâte

de présenter l’expérience M Auto dans de nouveaux marchés. », a ajouté le Directeur Général et associé chez ATIF.

Le modèle « Commando » désormais disponible sur le marché

Après le Cha-chap et le M Electric qui circulent déjà à foison sur les routes, les populations du Bénin peuvent désormais avoir accès au « Commando ». En effet, ce nouveau modèle de moto électrique très résistant et adapté au relief du Bénin et de l’Afrique a été officiellement lancé. Les clients et partenaires ont eu le plaisir d’essayer non seulement ce nouveau modèle mais également le Chap-Chap et le M Electric. Par ses différents types de motos commercialisés suivant le modèle pay as you go (paiement au jour le jour), M Auto permet aux consommateurs d’entrer dans la quatrième révolution industrielle sans préjudice pour la nature et même pour les humains.

« La transition écologique c’est quelque chose que nous vivons tous les jours. On se rend compte de l’incident du dérèglement climatique avec les inondations, la montée du niveau de la mer. Ce sont des éléments qui nous touchent aussi. Nous on croit que le fait de passer à des solutions respectueuses de l’environnement permet également de créer de la richesse et de créer de l’emploi« , a expliqué le PDG.

Avantages pour les utilisateurs des motos électriques de M Auto

Les utilisateurs bénéficient d’ une meilleure qualité à un coût inférieur par rapport à

une moto thermique. Avec seulement 999 F CFA par jour, chaque citoyen béninois, femme comme homme peut désormais rentrer en possession de sa moto électrique. La technologie de batterie de M Auto et les stations d’échange de batteries sont non seulement sûres mais très efficaces, permettant aux utilisateurs de parcourir 200 kilomètres par jour en faisant 2 échanges de batterie. M Auto est une meilleure alternative au thermique surtout pour les utilisateurs commerciaux notamment les conducteurs de taxi-moto. Ces derniers ont la possibilité de gagner plus et de devenir un propriétaire-exploitant, même pour ceux à faible revenu sans antécédents de crédit.

De plus, les motos électriques de M Auto sont également dotées d’un système de sécurité permettant de limiter les risques d’accident. La sécurité est surveillée par des capteurs IoT à distance intégrés à l’arrière qui signalent immédiatement les problèmes. En plus de la sécurité des batteries, le régulateur AI de Commando limite la vitesse excessive à 80 kilomètres à l’heure et le système offre des recommandations aux utilisateurs. Les motos et les batteries sont traçables avec les technologies IoT de M Auto et leur utilisation peut être bloquée à distance en cas de vol.

Pour rappel, M Auto construit actuellement des usines de fabrication et d’assemblage respectivement sur le parc industriel moderne et intégré de la Zone économique spéciale de Glo Djigbé près de Cotonou et sur la Plateforme d’Adétikopé à juste quelques kilomètres au nord Est de Lomė. Elle sera la première entreprise à fabriquer des motos électriques et des batteries en Afrique, aidant à résoudre les déséquilibres import-export, débloquant la croissance économique et le développement durable. M Auto se concentre uniquement sur l’industrialisation propre de l’Afrique grâce aux technologies de mobilité électrique.

