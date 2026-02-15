Benin Web TV
Lyon bat Nice en Ligue 1 (J22) et reste sur le podium

À l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais recevait l’OGC Nice au Groupama Stadium et a su tirer son épingle du jeu. Les Aiglons ont rapidement perdu Hugo Wahi sur blessure, remplacé dès la 7e minute par Boudache. Ce dernier a donné le ton côté niçois, avec une première opportunité peu après un corner de Clauss (12e). Diop et Louchet ont ensuite mis à l’épreuve la défense lyonnaise (23e et 29e), et c’est encore Boudache qui a failli surprendre les locaux d’une tête sur un centre de Louchet juste avant la pause (43e).

Le · MàJ le
Football
77vues
Lyon bat Nice en Ligue 1 (J22) et reste sur le podium
La première réelle alerte offensive de l’OL s’est transformée en but : sur un centre d’Abner, Corentin Tolisso a dévié le ballon au second poteau et a trouvé le chemin des filets à la 45e+1, signant ainsi son cinquantième but sous le maillot lyonnais (1-0). Les Gones sont rentrés aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage, profitant d’une occasion concrétisée à un moment clé.

La seconde période a vu Nice continuer à presser. Louchet, servi par Diop dans la surface, a buté sur le gardien Greif (50e). Lyon a rapidement répondu : Šulc a percé vers l’axe et enroulé une frappe qui a frôlé le poteau droit des visiteurs (51e). Quelques instants plus tard, le même Šulc a délivré une passe en retrait pour Nartey, dont le contrôle et la finition ont porté le score à 2-0 pour l’OL (65e).

Conséquences et changements

Peu avant l’issue de la rencontre, la nouvelle recrue estivale Yaremchuk est entrée en jeu pour faire ses débuts en Ligue 1, remplaçant Šulc à la 80e minute. Cette victoire permet à Lyon d’empocher son quatorzième succès en championnat cette saison et de consolider sa troisième place au classement, avec cinq points d’avance sur Marseille, quatrième. Par ailleurs, ce succès contribue à une série globale très positive pour le club lyonnais, déjà auteur d’une longue dynamique de résultats positifs toutes compétitions confondues.

