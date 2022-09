Lyon 0-1 PSG: Franck Leboeuf se paye Kylian Mbappé

La légende de Chelsea, Frank Leboeuf, a critiqué l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé pour sa performance lors de la victoire de son équipe contre Lyon (1-0) au Parc Olympique Lyonnais, dimanche.

Leboeuf a déclaré que la performance de Mbappé contre Lyon n’était pas bonne. Le PSG a battu Lyon, grâce à un but de Lionel Messi après une passe de Neymar. S’adressant à ESPN, l’ancien international français a fait l’éloge de Neymar et a affirmé que Mbappé n’a pas été très brillant contre les Gones.

« Oui, [Neymar a été] fantastique. Et il aurait pu ajouter un but aujourd’hui. Le seul qui n’a pas été très bon aujourd’hui, je dois dire, c’est Mbappé. Pas une très bonne journée« , a-t-il confié. En effet, le champion du monde 2018 est complètement passé à côté de son match. Non pas parce qu’il manquait d’inspiration, mais simplement qu’il se la jouait trop perso. Une attitude engendrée par l’attaquant français en ce début de saison et qui pourrait faire perdre des points aux Parisiens. Car, malgré le résultat final de la partie, les Lyonnais auraient pu égaliser, voire remporter le match.

L’ex-défenseur des Blues a par ailleurs regretté la sortie de l’attaquant brésilien qui, à ses yeux, était le meilleur joueur du PSG lors de cette rencontre. « Neymar a travaillé très dur aujourd’hui. Il revenait en défense, contre-attaquait quand il perdait le ballon, servait les autres, était malin sur la passe et la passe décisive qu’il a faite à Messi avec l’extérieur du pied qu’il a fait plusieurs fois aujourd’hui« , a-t-il ajouté.

Avant de conclure sur le cas du fantasque auriverde: « J’ai été très critique envers lui l’année dernière. Alors quand il est bon et quand je sens qu’il est au top, je dois le dire. Et je dois admettre qu’en jouant de la sorte, il est l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste.«