Lutte contre le terrorisme: le Japon apporte son appui au Bénin

Le Japon appuie le Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est à travers un don de matériels évalués à plus d’un milliard de francs CFA.

Le mardi 24 octobre 2023, le chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade du Japon au Bénin, Ichijo Motonobu a procédé à la signature de l’échange de notes qui consacre l’accord du Japon à financer le Programme de développement économique et social en faveur de la République du Bénin, à travers la fourniture de matériels roulants et de secours.

L’information a été donnée par un communiqué du service de communication de la représentation diplomatique du Japon au Bénin. La signature de l’échange de notes a été faite en présence de plusieurs membres du gouvernement à savoir du ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, de Alassane Séidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique qui a parrainé la cérémonie.

Selon le communiqué, « A travers ce projet, le gouvernement du Japon, très soucieux de l’amélioration du système sécuritaire, témoigne une fois encore son amitié et sa solidarité au peuple béninois », a souligné le chargé d’Affaires par intérim du Japon lors de la cérémonie.

Ce don de matériels roulants et de secours d’une valeur d’un milliard six cent cinquante millions (1 650 000 000) de Francs CFA, permettra au gouvernement de renforcer davantage les capacités opérationnelles des unités de la Police Républicaine et des services en charge de la protection civile, pour la lutte contre le terrorisme au Bénin.

