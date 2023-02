Lutte contre le terrorisme: le Bénin renforce son arsenal militaire avec 02 hélicoptères

Le gouvernement de la rupture continue le renforcement de son dispositif d’attaque pour faire face au menace terroriste au Nord du Bénin. A ce titre, un lot de deux hélicoptères d’attaque a été réceptionné ce vendredi par l’armé de l’air.

Le Bénin vient d’acquérir deux (02) appareils volants de type Airbus. L’acquisition de ces deux hélicoptères d’attaque entre en droit ligne de l’effort du gouvernement pour renforcer son dispositif militaire afin de faire face efficacement au menace terroriste qui pèse sur le terrain.

Les deux engins de l’air de type airbus proviennent selon les informations de Fraternité FM de l’Espagne, plus précisément de la ville de Gironne. La réception de ces deux hélicoptères a eu lieu ce vendredi.

L’acquisition de cet engin de défense du territoire est un engagement pris par le chef de l’Etat l’année écoulée et qui se traduit dans les actes. Lors de son discours à la Nation du 8 Décembre dernier, le président Patrice Talon a fait savoir que les forces de l’ordre et de défense continueront à bénéficier d’une attention particulière de la part du gouvernement et disposeront des moyens appropriés pour faire face à l’ennemi jusqu’à son dernier retranchement.