Lutte contre le terrorisme: l’armée béninoise annonce 13 jours d’entraînement dans plusieurs villes

Dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles face aux menaces sécuritaires, l’Armée béninoise a annoncé la tenue d’un exercice d’entraînement étalé sur 13 jours dans Cotonou et quatre autres villes du pays.

Selon les autorités militaires, cet exercice s’inscrit dans la dynamique de montée en puissance des forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme et d’autres formes d’insécurité. Il vise à améliorer la coordination, l’efficacité des interventions et la réactivité des unités impliquées dans la sécurisation du territoire national.

Les sessions d’entraînement se dérouleront dans la capitale économique, ainsi que dans des localités choisies pour leur importance stratégique et opérationnelle. Ces activités, qui mobiliseront des unités spécialisées, permettront notamment de travailler sur des scénarios réalistes en matière de réponse à des attaques, de gestion de crise et de protection des populations civiles.

L’organisation de cet entraînement de grande envergure traduit la volonté des forces armées béninoises de renforcer leurs compétences tactiques et logistiques, en particulier dans le contexte de persistance des menaces terroristes en Afrique de l’Ouest.

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