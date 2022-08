Lutte contre le terrorisme au Burkina: le gouvernement mise sur « deux piliers essentiels »

Dans le grand entretien qu’il a accordé à la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), le mardi 23 août 2022, le Premier ministre Burkinabé, Albert Ouédraogo, a déclaré que le gouvernement a décidé de s’appuyer sur deux piliers essentiels pour venir à bout du terrorisme.

Six (06) mois après sa prise de fonction à la tête du gouvernement de Transition au Burkina Faso, Albert Ouédraogo rassure de sa détermination à gagner le combat : « Je suis un Premier ministre pleinement conscient des enjeux liés à sa mission. Je voudrais donc vous rassurer que je suis plus que jamais déterminé à mener ce combat avec le peuple jusqu’à la victoire finale ».

Dans son entretien accordé à la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), mardi, il a déclaré que très peu d’attaques sont revendiquées dans notre pays. « On n’a pas une idée assez claire de ce qu’ils revendiquent. Mais, on a une idée de leur motivation. Les différents profils sous entendent en filigrane les motivations pour lesquels les gens se sont engagés ». Mais qu’à cela ne tienne, le gouvernement mise sur deux piliers pour vaincre le terrorisme: l’action militaire et le dialogue.

« Le premier pilier est basé sur l’action militaire, mais nous savons très bien que l’action militaire a ses limites. Comme on le dit, la balle du militaire tue le terroriste, mais ne tue pas le terrorisme. Beaucoup d’efforts sont faits aujourd’hui au niveau militaire, pour renforcer les effectifs, pour les équipements des Forces de défense et de sécurité. Au niveau budgétaire également, un effort est fait pour permettre aux opérationnels qui sont sur le terrain, de mener les actions.

L’autre pilier concerne le dialogue. Nous fondons beaucoup d’espoir sur le dialogue. Ceux qui nous attaquent sont pour la plupart des Burkinabè. Ce qui nous permet de dire qu’on peut dialoguer avec eux, on peut parler à nos frères. Nous avons choisi de mettre en place, des comités locaux de dialogue, pour la restauration de la paix.

Ces comités sont constitués de personnes ressources, de leaders communautaires, que même les terroristes respectent et qu’ils sont prêts à écouter. Il n’est pas question pour nous, de marchander quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons accepter, c’est garantir leur sécurité et leur réinsertion. A ce jour, nous avons mis en place, près d’une dizaine de comités locaux de dialogue et ça fonctionne très bien », a expliquer le Premier ministre Albert Ouédraogo.

« Réconcilier les communautés au niveau local »

D’après le chef de la Primature du Burkina Faso, la réconciliation politique que certains appellent la réconciliation par le sommet, est plus facile à faire que les autres réconciliations. « Je parle notamment de la réconciliation au niveau communautaire. Vous avez vu les conflits communautaires qui se sont exacerbés avec le terrorisme ».

« L’exemple le plus emblématique est celui de Yirgou. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça. Il faudra bien qu’un jour, on puisse régler ses questions-là. Parce que la situation que nous vivons est aussi liée à ces conflits qu’il y a eu au sein de ces communautés. Parce qu’il y a eu des communautés qui se sont affrontées à d’autres communautés et notre défi majeur justement, c’est cela. C’est pour cette raison que nous prônons le dialogue. Parce que la deuxième mission des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix sera justement de réconcilier les communautés au niveau local ». Albert Ouédraogo

Le Premier ministre affirme aussi que le processus de la réconciliation nationale se poursuit. « La réconciliation est extrêmement importante dans le contexte actuel« , a dit Alber Ouédraogo.

Le Burkina Faso est confronté aux attaques terroristes depuis plus d’une décennie. La situation s’est nettement dégradée au fil du temps avec la montée en puissance des groupes armés qui ont pris le contrôle de plusieurs régions du pays. L’armée qui souffre d’équipements militaires adéquats et de formations, peinent à relever le défis face à des ennemies très arrivistes pour l’atteinte de leurs objectifs dans la terreur sans état d’âme.