Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : Instauration d’un couvre-feu dans la région du Nord

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, le Gouverneur de la région du Nord a décidé d’instaurer un couvre-feu sur l’ensemble du territoire régional. Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter les actions de sécurisation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la patrie (VDP) dans la région.

Depuis quelques années, la région du Nord du Burkina Faso est confrontée à une situation sécuritaire très préoccupante. En effet, des groupes armés terroristes y mènent régulièrement des attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité.

Pour faire face à cette situation, les autorités ont pris diverses mesures, notamment le déploiement de renforts militaires et la mise en place de patrouilles régulières. Cependant, malgré ces efforts, les attaques terroristes continuent à se multiplier dans la région.

Face à cette situation, le Gouverneur de la région du Nord a décidé d’instaurer un couvre-feu allant de 22 heures à 05 heures du matin sur l’ensemble du territoire régional. Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter les actions de sécurisation des Forces de Défense et de Sécurité et des Volontaires pour la Défense de la patrie dans la région. Pendant la période de couvre-feu, la circulation des personnes et des véhicules est formellement interdite. Cette décision vise à limiter les déplacements nocturnes, qui sont souvent utilisés par les groupes terroristes pour mener leurs attaques.

Le Gouverneur de la région du Nord en appelle à la compréhension et à la vigilance des populations de la région. Il invite les habitants à respecter scrupuleusement cette mesure et à rester chez eux aux heures et dates indiquées. Cette mesure vise avant tout à protéger la population, en limitant les risques d’attaque terroriste. L’instauration d’un couvre-feu dans la région du Nord est une mesure exceptionnelle qui témoigne de l’urgence de la situation sécuritaire dans la région.