Lutte contre le terrorisme au Bénin: caractéristiques et performances des 5 aéronefs de combat acquis

Le Bénin a réaffirmé ce mardi, à l’occasion de la célébration de la fête des 63 ans de son accession à l’indépendance, sa détermination inébranlable dans la lutte contre le terrorisme. Par la même occasion, il a annoncé l’acquisition de plusieurs équipements militaires qui permettent d’ores et déjà, à maitriser la menace terroriste.

« Forces de défense et de sécurité, debout ensemble face au terrorisme », c’est le thème choisi par le Bénin pour célébrer ce mardi 1er août 2023, les 63 ans de son accession à l’indépendance. Cet évènement majeur auquel assiste le président du Nigéria, Bola Tinubu, a été l’occasion choisie par les autorités béninoises pour donner plus de détails sur les équipements militaires acquis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

En effet, le Bénin a acquis plusieurs moyens roulant, des vecteurs aériens de combat et intensifié des partenariats avec des pays voisins pour une coordination des actions contre le terrorisme grandissant. Entre autre pays, on peut citer le Nigéria, le Niger et le Burkina Faso.

Des aéronefs à grande capacité aérienne

Selon les informations données par le Commandant de la base aérienne de Cotonou, Luc Biobou, au micro de la télévision nationale du Bénin, l’armée béninoise a acquis cinq vecteurs aériens dont 2 de type H125 et 3 de type H215, tous, de fabrication Air Bus.

En détails, l’aéronef H125 est un mono-moteur léger polyvalent utilitaire doté d’une cabine généreuse qui peut accueillir jusqu’à 5 passagers avec une grande capacité de réservoir qui peut relier Cotonou à Natitingoun sans ravitailler sur la route avec une vitesse de croisière estimée à 225 km/H. Cet atout offre une grande capacité de mobilité pour les opérations de l’armée béninoise.

Le H215 est doté de deux moteurs bi-ariel et peut transporter jusqu’à 22 passagers. C’est un appareil équipé de pilotage automatique 4AXE qui permet au pilote de mieux faire voler l’appareil dans une stabilité totale.

Les hélicoptères sont aussi dotés des capteurs très développés et se sont montrés très efficaces sur le terrain, selon l’armée béninoise.

Trois missions essentielles….

D’après le commandant de l’escadron mixte d’aviation de Cotonou, Claude Ahounou trois missions sont assignées aux aéronefs acquis. Les missions sont essentiellement résumées en trois: vol d’observation, de surveillance et de reconnaissance; mission de transports (VIP, transport de troupes et d’évacuation sanitaire) et mission d’appui.