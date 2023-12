Lutte contre le cancer du col de l’utérus : le Togo prend une importante décision

Le Togo et ses partenaires, notamment l’Alliance du vaccin (Gavi), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) vont procéder ce lundi 04 décembre 2023, à l’introduction du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), dans la vaccination de routine pour prévenir le cancer du col de l’utérus.

Engagé dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus, le Togo a décidé d’introduire le vaccin contre le papillomavirus dans sa vaccination de routine. En effet, près de deux millions de femmes en âge de procréer au Togo sont à risque de développer le cancer du col de l’utérus en 2022.

Selon les estimations mondiales de Globocan 2020, au Togo, le cancer du col de l’utérus est le 3ème cancer en terme d’incidence (19,1 cas/100.000) toute forme confondue et des 2 sexes après le cancer de la prostate (32 cas/100.000) et le cancer du sein (30,7 cas/100.000). Ce cancer est également le 2ème cancer de la femme (15,7%) après le cancer du sein.

La lutte contre le cancer de manière générale, et celle contre le cancer du col de l’utérus en particulier, est une priorité pour l’Etat comme édictée dans le programme national de développement sanitaire (PNDS 2023-2027). Cette priorité s’explique par la charge de morbidité et de mortalité liée à cette maladie et aussi par l’existence de moyens efficaces de prévention primaire qui ont fait leurs preuves, tel que le vaccin contre le papillomavirus qui peut prévenir jusqu’à 90 % des cas de cancer du col de l’utérus. Il a sauvé des milliers de vies à ce jour et permis de protéger l’avenir de nombreuses adolescentes dans le monde.

2ème cancer chez la femme

«Au Togo, le cancer du col de l’utérus est le 2ème cancer chez la femme après le cancer du sein. Annuellement, on estime à 595 le nombre de femmes ayant le cancer du col de l’utérus dont 417 décès. Il est important de prévenir cette maladie chez la jeune fille d’où la nécessité de faire cette campagne de rattrapage et d’introduire ce vaccin dans la vaccination de routine. Je renouvelle ici la gratitude du gouvernement aux partenaires pour leur appui multiforme », a déclaré le Professeur Moustafa MIJIYAWA, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique.

« L’OMS reconnaît l’ampleur du cancer du col de l’utérus et des autres maladies associées au papillomavirus humain (PVH) en tant que problèmes de santé majeure. C’est pourquoi elle s’est engagée depuis 2020 à accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus aux côtés de 194 pays à travers le monde. L’OMS félicite le Togo qui s’apprête à introduire le vaccin contre le Papillomavirus humain dans la vaccination de routine. Je tiens à vous assurer de l’engagement de l’OMS à fournir le soutien nécessaire à la mise en œuvre des programmes nationaux de prévention du cancer du col de l’utérus », s’est réjoui Dr DIALLO Fatoumata Binta Tidiane, Représentante Résidente de l’OMS au Togo

Pour l’UNICEF, «Le succès de cette introduction du vaccin contre le VPH requiert l’utilisation des stratégies existantes et innovantes de communication et de changement social et comportemental en tenant compte du contexte socio-culturel du pays. Il faut en outre que les communautés et leurs leaders soient pleinement informées, engagées, et qu’elles participent activement au programme de mobilisation sociale », a renchéri Dr SIDIBE BA Aissata, Représentante Résidente de l’UNICEF au Togo.

« Avec ces premières mesures visant à protéger une génération entière des ravages causés par ce cancer, les adolescentes du Togo vont pouvoir dorénavant bénéficier de la protection dont elles ont besoin pour vivre à l’abri du cancer du col de l’utérus », a déclaré Thabani Maphosa, directeur de l’implémentation des programmes pays de Gavi, l’Alliance du Vaccin. « J’encourage tous les parents et toutes les communautés à manifester leur soutien à leurs filles au moment où elles saisissent cette occasion de préserver leur avenir. »

Une maladie évitable et guérissable

Le cancer du col de l’utérus est une maladie évitable. Il est également guérissable s’il est détecté tôt et traité de manière appropriée. La Stratégie mondiale de l’OMS en vue d’accélérer son élimination présente trois étapes clés : la vaccination, le dépistage et le traitement.

Pour protéger encore davantage de jeunes filles contre le cancer du col de l’utérus au niveau mondial, Gavi et ses partenaires ont lancé un nouveau plan ambitieux visant à vacciner 86 millions de jeunes filles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire d’ici à 2025.

Actuellement, en Afrique 27 pays sur 47 ont introduit le vaccin contre le papillomavirus humain. En Afrique de l’ouest 10 pays sur 17 ont déjà introduit dont le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Cape Vert, le Nigeria, la Mauritanie, la Gambie.