Lutte contre la fraude: L’Anm met sous scellés six pompes à essence à Tchaourou et Parakou

​L’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) intensifie ses actions contre les pratiques frauduleuses dans le secteur de la distribution des hydrocarbures.

À la faveur d’une mission de contrôle inopinée entamée le mardi 16 juin 2026 dans le nord du pays, l’institution a procédé à la mise sous scellés de six pompes à essence dans les communes de Tchaourou et de Parakou.

​Selon les données fournies par les équipes de contrôle, les équipements incriminés présentaient tous des défauts de débit majeurs. En clair, ces appareils ne délivraient pas aux consommateurs les quantités réelles de carburant affichées sur les compteurs, une situation jugée non conforme aux normes en vigueur et fortement préjudiciable aux consommateurs.

​Cette opération de salubrité publique s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Directeur général de l’Anm, Mouhamed Nazif Moutawakilou, qui entend renforcer la surveillance des instruments de mesure sur l’ensemble du territoire national.

Suite à ces constatations, les promoteurs des stations-service concernées ont été immédiatement convoqués par l’agence réglementaire et feront l’objet de sanctions administratives et financières strictes.

​L’Anm a profité de cette intervention pour rappeler aux acteurs du secteur que la falsification des instruments de mesure est sévèrement réprimée par la législation béninoise. Les auteurs de telles infractions s’exposent à des amendes lourdes allant de 100 000 à 100 millions de francs CFA, ainsi qu’à des peines d’emprisonnement fermes comprises entre trois mois et cinq ans.