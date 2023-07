Lutte contre la drogue au Togo: Myriam Dossou-d’Almeida descend dans les ghettos

- Advertisement -

Myriam Dossou-d’Almeida, ministre du développement à la base, a entrepris ce mardi une visite dans les ghettos de la région de Bè. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation visant à informer sur les conséquences néfastes de la drogue sur la santé humaine.

Le gouvernement du Togo intensifie ses efforts dans la lutte contre la consommation de drogue, en particulier pendant les périodes de vacances scolaires. Dans cette optique, la ministre du développement à la base, Myriam Dossou-d’Almeida a récemment effectué une campagne de sensibilisation dans la commune Golfe 1, où elle s’est rendue dans les ghettos de la région.

Lors de sa descente dans les ghettos, la ministre a pris le temps d’interagir avec les habitants et de discuter des effets destructeurs de la drogue sur le corps humain. Elle a souligné l’importance de l’éducation et de la sensibilisation pour prévenir la consommation de drogue et ses conséquences désastreuses.

L’objectif ultime de cette sensibilisation, selon la ministre, est d’assurer une société meilleure pour l’ensemble de la population. En s’adressant directement aux acteurs locaux des ghettos, la ministre souhaite créer une prise de conscience collective et encourager les jeunes à faire des choix de vie sains et éloignés de la drogue.

