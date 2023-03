Lutte contre la cybercriminalité au Bénin: l’OCRC crée une salle d’investigation numérique

Au Bénin, la lutte contre la cybercriminalité a pris une autre dimension. Pour plus d’efficacité dans la lutte, l’office centrale de répression de la cybercriminalité (OCRC) a créé une salle d’investigation numérique.

L’unité de la police chargée de traquer les cybercriminels renforce davantage son dispositif de lutte contre les malfrats du web. En effet, avec l’appui de la coopération française, l’office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) vient de mettre sur pied une salle d’investigation numérique.

La création de cette salle qui est la réponse de ce partenaire au besoin exprimé par la Direction générale de la Police républicaine contribuera non seulement à intensifier cette lutte mais également à la mener avec plus de professionnalisme et d’efficacité.

La salle d’investigation numérique de l’office central de répression de la cybercriminalité a eu lieu mercredi 22 Mars 2023 en présence de l’Ambassadeur de France près la République du Bénin, de l’Attaché de sécurité intérieure près l’Ambassade de France, des directeurs techniques et commandants centraux de la Police républicaine.

La cérémonie d’inauguration fait suite à une cérémonie de remise d’importants lots de matériels composés de trois cents (300) gilets et trois cents (300) casques pare-balles par l’Ambassade de France près la République du Bénin à la police Républicaine.

Avec l’installation de la salle d’investigation numérique et la réception de lots de matériels, la police Républicaine se renforce davantage pour faire face non seulement aux cybercriminels mais également à l’insécurité de toute forme dans un contexte caractérisé par des menaces terroristes.