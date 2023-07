Lutte contre la criminalité au Niger: 08 délinquants arrêtés à Niamey

- Publicité-

Au Niger, la Direction de la Police Judiciaire (DPJ), a annoncé dans un communiqué en fin de semaine dernière, le démantèlement d’une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols de nuit, par effraction, en réunion dans la ville de Niamey.

Une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols de nuit, par effraction, en réunion arretée par la police nigérienne a été présentée le 20 juillet 2023, à la presse et aux autorités judiciaires. En effet, il s’agit d’une bande composée de plusieurs délinquants, subdivisée en trois (3) sous-groupes de six (6) à sept (7) personnes qui se dispersent à travers la ville de Niamey, la nuit, pour opérer.

08 délinquants interpelés

Huit (08) des délinquants précités, tous de nationalité nigérienne ont été interpellés. Ces malfaiteurs circulent à bord de deux (2) taxis et des motos. Les boutiques et commerces généralement non bien sécurisées constituent leurs cibles potentielles qu’ils défoncent la nuit à partir de 2h du matin.

Ils affirment avoir commis plus de dix (10) cas de vols aux quartiers Bobiel, Lazaret, Banifandou, Koira-Kano, Niamey 2000, 100 mètres et Dan Gao et sont auteurs du meurtre par étranglement du vigile d’une boutique de vente de Bazin sise au quartier Koira-kano.

Ils ont causé un préjudice estimé à 40.883.000f, sans compter les autres matériels dont ils ignorent la valeur.

A titre indicatif, notons les cas des vols : au niveau du quartier Banifandou dans un Pressing; au quartier 100 mètres portant sur une somme de 6.000.000f ; au quartier Bobiel portant sur des Bazins d’une valeur de 4.000.000f; d’autres cas au quartier Niamey 2000 portant sur des matériels électriques d’une valeur de 4.000.000f, une somme numéraire de 6.000.000f, (6) postes téléviseurs d’une valeur de 1.150.000f et une autre somme de 3.000.000f ; un cas de vol de 30 batteries de véhicules d’une valeur de 1.050.000f ; un cas de vol d’une somme de 1.200.000F ; un autre cas de vol portant sur un coffre-fort contenant 7.000.000F ; un cas de vol dans une boutique au quartier Dan Gao portant sur une somme de 1.640.000f.

Les investigations se poursuivent en vue de retrouver les autres membres de la bande et les receleurs en fuite.