Lutte contre Boko Haram: Mahamat Idriss Déby va déployer 600 soldats supplémentaires dans le Lac Tchad

Le président de la transition au Tchad, le général Mahalat Idriss Deby Itno, a annoncé lors de sa visite à Baga-sola dans le Lac Tchad, le samedi 12 novembre, que 600 soldats supplémentaires seront déployés dans la province, en plus des 9 000 éléments déjà sur le terrain, pour sécuriser la population contre le groupe terroriste Boko Haram.

Mahamat Idriss Deby Itno a séjourné le week-end dernier, dans la région du Lac Tchad où, il a présidé une réunion de coordination militaire à Baga-sola dans la soirée du dimanche 13 novembre 2022. Cette réunion qui a regroupé le ministre en charge de la Défense nationale, le chef d’Etat-major général des armées, les commandants des différents corps ainsi que le commandement de la force multinationale mixte dans le Lac, a été consacrée à une réévaluation du dispositif en vigueur dans la zone opérationnelle.

Pour le président Mahamat, « l’enjeu est de taille car il ne faut laisser aucune chance aux résidus de Boko haram d’agir. Le groupe terroriste agonisant, s’est reconvertit dans l’enlèvement des paisibles populations ».

« Nous avons les hommes qu’il faut »

« Le combat a une dimension internationale, donc engage toute la communauté internationale, car le terrorisme s’attaque à tout le monde », a rappelé le chef d’Etat tchadien. Pour vaincre cet ennemi commun, il a insisté auprès des partenaires internationaux pour l’appui en formation et en moyens matériels.

« Nous avons les hommes qu’il faut », a-t-il rassuré tout en annonçant le redéploiement de certaines unités et changement de mode d’opération pour mettre en place des unités plus mobiles, adaptées aux mouvements des groupes terroristes qui se dissimulent parmi les populations et procèdent désormais à des actes de banditismes. Ainsi, 600 soldats supplémentaires seront déployés dans la province, en plus des 9 000 éléments déjà sur le terrain, pour sécuriser la population contre le groupe terroriste Boko Haram.