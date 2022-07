Lutte antiterroriste: le Burkina annonce l’acquisition de nouveaux équipements militaires

Le Burkina Faso a annoncé qu’il s’active pour l’acquisition de nombreux équipements militaires pour renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des Forces de défense et de Sécurité (FDS) dans la lutte contre le terrorisme.

Dans un contexte de fortes menaces terroristes, assurer la sécurité des uns et des autres, fait appel à une volonté de fer, mais aussi et surtout, à des équipements de dernier cri pour mieux contrer les menaces.

Le Lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, Commandant des Opérations du Théâtre National du Burkina Faso, connait sur le bout des doigts, cette réalité. C’est la raison pour laquelle, il s’active pour l’acquisition de nouveaux équipements au profit de l’armée face à l’avancée des groupes terroristes.

« De gros efforts ont été consentis par l’État pour renforcer l’équipement des forces de défense et de sécurité. Des capacités du niveau stratégique et tactique sont en cours d’acquisition. Sans rentrer dans les détails, nous pensons que ces acquisitions permettront pour les unes de renforcer les capacités déjà existantes, et pour les autres d’agrandir le champ des possibilités sur le plan opérationnel et stratégique », a déclaré le lieutenant-colonel Bamouni.

« Des infrastructures militaires sont en cours de construction dans le cadre de l’acquisition prochaine de nouveaux équipements. J’invite donc les populations à rester mobilisées et résolument engagées aux côtés des FDS car les perspectives sont prometteuses« , a-t-il conclu.

Ces dernières semaines, les attaques terroristes se multiplient au Burkina Faso. Au moins trois (03) supplétifs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du pays, sont morts le jeudi 28 juillet 2022, dans l’explosion d’une mine, dans la région du Sahel. Le lundi 25 juillet 2022, les militaires du détachement de Kelbo (province du Soum, région du Sahel) ont repoussé une attaque terroriste qui a visé leur base.