Luton Town: Issa Kaboré victime d’une commotion cérébrale

En conférence de presse vendredi, l’entraineur du club anglais de Luton Town a donné des nouvelles d’Issa Kaboré, blessé en sélection lors de la trêve de novembre. Et l’international burkinabè souffre d’une commotion cérébrale.

Convoqué avec le Burkina Faso lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre la Guinée-Bissau et face à l’Ethiopie, Issa Kaboré n’a disputé que quelques minutes dans cette double confrontation. Blessé et remplacé par Steeve Yago, l’arrière droit des Etalons a dû abandonner les siens pour retourner en Angleterre se faire soigner.

Mais visiblement, les choses sont plus graves pour le jeune joueur de 22 ans, touché à la tête lors de la trêve internationale. En conférence de presse vendredi, à la veille du match contre Crystal Palace en Premier League, l’entraineur de Luton Town a fait une mise au point sur la blessure de son défenseur.

« Issa est absent, il a eu une commotion cérébrale. Donc, nous suivons tous les protocoles pour ça. Il ne sera pas disponible pour ce match, nous espérons qu’il ira bien le week-end prochain contre Brentford. J’ai vu les images et c’était méchant, mais il a eu de bons résultats à toutes les analyses », a rassuré Rob Edwards, selon Luton Town Today.

« Nous suivons les protocoles maintenant et veillons à le faire correctement. Sa santé est la chose la plus importante, mais il va bien, il est sur le terrain d’entraînement, il sourit, il se déplace désormais, donc il n’y a pas de problème. C’est juste qu’il faut lui donner un certain temps, il doit cocher les cases jusqu’à ce qu’il soit capable de s’entraîner », a-t-il poursuivi.

- Publicité-

Prêté par Manchester City, Issa Kaboré a disputé 11 matchs avec Luton Town en Premier League. Il compte une passe décisive qu’il a délivrée sur le but de Tahith Chong contre Liverpool lors d’un nul 1-1.