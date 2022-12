« L’Uruguay se débrouille toujours bien contre les Africains », Forlan avant le choc contre le Ghana

Grand artisan de la victoire face aux Black Stars en 2010, Diego Forlan a évoqué le match contre le Ghana, vendredi, en phase de groupe du Mondial 2022. Et l’ancien joueur uruguayen voit l’histoire se répéter.

Douze ans après, le Ghana retrouve son bourreau de la Coupe du monde 2010. Les Black Stars vont affronter l’Uruguay ce vendredi 2 décembre, dans le cadre de la troisième journée du groupe H. Deuxième de sa poule avec trois points au compteur, l’équipe ghanéenne doit remporter la victoire face à la Céleste pour passer au prochain tour. Un match nul suivi d’une victoire ou d’un nul du Portugal contre la Corée du Sud arrangerait également les hommes du sélectionneur Otto Addo.

Une rencontre décisive donc, mais surtout une revanche pour les Ghanéens qui se doivent de laver l’affront à eux infliger notamment par un certain Luis Suarez. Mais dans le camp d’en face, on est nullement impressionné par l’équipe adverse. Et c’est Diego Forlan qui s’est chargé de lancer les hostilités. Grand artisan de la victoire de la sélection uruguayenne face à la bande à Asamoah Gyan en quart de finale, lors du Mondial Sud-africain, l’ancien attaquant de la Céleste voit même l’histoire se répéter.



« L’Uruguay se débrouille toujours bien contre les Africains. En général, nous nous en sortons bien contre eux. Nous devons évidemment respecter nos adversaires, mais le Ghana n’est pas une équipe qui nous a rendu la tâche difficile. Nous sommes à l’aise, ce ne sera pas facile et vous pouvez être sûrs que nous pouvons perdre », a-t-il d’abord déclaré lors d’une interview accordée à la presse locale.

«Je fais confiance aux attaquants que nous avons, qui sont de grands buteurs, et aussi à la deuxième ligne qui a beaucoup de buts et aux défenseurs aussi. Il arrive que les matchs soient très équilibrés, parfois cela arrive, parfois non. Je ne suis pas inquiet du manque de buts de l’Uruguay, il y a évidemment des moments. Je vous le dis, nous n’avons pas marqué de buts, mais je suis sûr que nous en marquerons quand il le faudra, c’est-à-dire contre le Ghana», a ajouté l’ancien joueur de Manchester United et de l’Atletico Madrid.

Le choc est donc lancé et malheur aux vaincus. Notons que cette rencontre Ghana-Uruguay se tiendra au stade Al Janoub, à partir de 16 heures (GMT+1).