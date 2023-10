L’Union Européenne soutient « le droit d’Israël à se défendre »

- Publicité-

Les Vingt-Sept pays de l’Union européenne ont émis un communiqué conjoint soulignant le droit d’Israël à se défendre conformément au droit humanitaire et international. Cette déclaration intervient dans un contexte de conflit en cours entre Israël et le Hamas, qui a été marqué par des attaques violentes et indiscriminées.

Dans le communiqué, les dirigeants de l’UE ont réaffirmé l’importance de fournir une aide humanitaire d’urgence à Gaza pour soutenir les civils les plus vulnérables. Ils ont également exprimé leur volonté de continuer à coordonner cette aide avec des partenaires internationaux tout en veillant à ce qu’elle ne soit pas détournée par des organisations terroristes.

La préoccupation des dirigeants européens est palpable quant à une possible escalade régionale due à la situation au Moyen-Orient. Ils ont appelé à la prévention d’une telle escalade, soulignant l’importance de maintenir le dialogue pour résoudre les conflits de manière pacifique.