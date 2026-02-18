L’Union européenne refuse de vendre des armes à ce pays africain

L’Union européenne a imposé des sanctions pour la première fois en février 2002, en réaction à de graves atteintes aux droits de l’homme commises sous l’autorité de l’ancien président Robert Mugabe, notamment des restrictions des libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique. Mugabe a été contraint de quitter le pouvoir à la suite d’une intervention militaire en 2017 et est décédé deux ans plus tard.

Les mesures interdisaient la vente, la fourniture ou le transfert de matériels militaires ainsi que l’assistance technique associée au Zimbabwe. Cet embargo, renouvelé périodiquement depuis 2004, devait initialement expirer le 20 février 2026 avant sa dernière prolongation. Le Conseil européen a indiqué que l’Union européenne souhaitait maintenir un engagement constructif avec le Zimbabwe et visait à approfondir les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Selon le Conseil, les gels d’avoirs et les interdictions de voyager ne sont plus appliqués et aucune personne ni entité n’est actuellement désignée sur la liste des sanctions. Zimbabwe Defence Industries a été retiré de cette liste l’année dernière.

Les États-Unis ont adopté une position plus ferme en inscrivant le président Emmerson Mnangagwa sur leur liste mondiale Magnitsky en 2024, en lien avec des abus présumés après sa victoire électorale contestée, selon un reportage de Bloomberg.

Privé de certains fournisseurs occidentaux, le Zimbabwe s’est tourné vers d’autres partenaires pour ses approvisionnements militaires. La Chine a représenté plus d’un tiers des importations d’armements majeurs du pays entre 1980 et 2009.

En 2023, Pékin a offert du matériel militaire estimé à 200 millions de yuans (environ 28 millions de dollars) pour appuyer des opérations de sécurité et la modernisation des forces armées zimbabwéennes.

