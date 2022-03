L’Union européenne menace l’Afrique si elle ne s’aligne pas contre la Russie

Après que le chef de l’armée de terre de l’Ouganda a commenté la situation en Ukraine en apportant son soutien à la Russie, son tweet a été censuré par l’Union européenne.

Le général de corps d’armée Muhoozi Kainerugaba, le puissant fils du président ougandais Yoweri Museveni, a donné son opinion sur la situation de guerre qui prévaut en Ukraine dans un tweet et a indiqué que « la majorité de l’humanité (qui n’est pas blanche) soutient la position de la Russie en Ukraine ». Il a ensuite poursuivi son opinion en soulignant que « Poutine a absolument raison! ».

A la suite de cette prise de position d’un des hommes les plus puissants de l’Ouganda, le chef adjoint de la délégation de l’Union européenne au Soudan du Sud voisin a qualifié le commentaire d' »inacceptable ». Dionyz Hochel a suggéré que l’Ouganda pourrait faire face à des conséquences inexpliquées s’il soutenait officiellement l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Nous condamnons cette déclaration. Nous attendons de la sensibilité et nous attendons des pays de cette région qu’ils s’alignent sur l’UE et les pays partageant les mêmes idées et qu’ils adoptent la résolution de l’ONU condamnant l’attaque russe contre l’Ukraine », a déclaré Hochel aux journalistes dans la capitale, Juba.