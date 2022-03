L’Union Européenne entame l’examen de la candidature de l’Ukraine

Selon le bilan actualisé de l’ONU, plus de 1,7 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe lancée le 24 février. Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 1.735.068 réfugiés sur son site internet dédié à midi. Ce sont 200.000 de plus que lors du précédent pointage dimanche.

Cette annonce intervient alors que l’Ukraine fait face à l’offensive militaire russe lancée depuis près de 2 semaines pour « dénazifier et démilitariser » l’Ukraine, selon le président russe, Vladimir Poutine. Ce lundi, les délégations russe et ukrainienne se sont rencontrées une troisième fois à la frontière bélarusse pour des négociations, afin d’aboutir à un règlement pacifique.

