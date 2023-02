L’Union africaine condamne les déclarations « choquantes » du président tunisien sur les migrants

L’Union africaine a condamné les propos du président tunisien sur les migrants originaires d’Afrique subsaharienne et appelé ses états membres à « s’abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes ».

Le président Kais Saied avait prôné mardi des «mesures urgentes» contre l’immigration clandestine de ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de «violence, de crimes et d’actes inacceptables», des propos dénoncés par des ONG. Lors d’une réunion, il a aussi tenu des propos très durs sur l’arrivée de «hordes de migrants clandestins» et insisté sur «la nécessité de mettre rapidement fin» à cette immigration.

Dans un communiqué vendredi, le président de la commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, «condamne fermement les déclarations choquantes faites par les autorités Tunisiennes contre des compatriotes Africains, qui vont à l’encontre de la lettre et de l’esprit de notre Organisation et de nos principes fondateurs».

Il «rappelle à tous les pays, en particulier aux États membres de l’Union africaine, qu’ils doivent honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international (…), à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d’où qu’ils viennent, s’abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes, et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux». Moussa Faki Mahamat réitère «l’engagement de la commission à soutenir les autorités Tunisiennes en vue de la résolution des problèmes de migration afin de rendre la migration sûre, digne et régulière».

https://twitter.com/AfricanUnion/status/1629367700756615168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1629367700756615168%7Ctwgr%5E697522a91b9c1dcea34b04500a9bba9a639ecbf5%7Ctwcon%5Es1&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2F_AfricanUnion2Fstatus2F1629367700756615168widget%3DTweet