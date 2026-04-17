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L’UNICEF et la Chine fournissent 600 concentrateurs d’oxygène au Bénin

Ce jeudi 16 avril 2026, Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé, a reçu 600 concentrateurs d’oxygène destinés aux hôpitaux du Bénin. Ces équipements, financés par l’UNICEF avec le soutien de l’Ambassade de la République Populaire de Chine, visent à améliorer la qualité des soins de santé dans le pays.

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Santé
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L’UNICEF et la Chine fournissent 600 concentrateurs d’oxygène au Bénin
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Les concentrateurs, d’une valeur de plus de 205.450 dollars US, soit plus de 116 millions de francs CFA, font partie d’un effort global pour renforcer la capacité opérationnelle des établissements de santé. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Bénin, qui vise à mieux répondre aux urgences médicales vitales.

Au total, 23 hôpitaux et centres de santé répartis dans les départements de l’Alibori, du Littoral, de l’Atacora, du Borgou, de la Donga, du Couffo et de l’Atlantique bénéficieront de ces concentrateurs de dernière génération, de type « 10LPM single flow ». Cela devrait contribuer de manière significative à l’amélioration des soins d’urgence.

La cérémonie officielle de réception a également vu la participation de personnalités telles que Wei ZHANG, Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Ousmane NIANG, Représentant résident de l’UNICEF, et Dr Jean Kouamé KONAN, Chef de file des partenaires techniques et financiers dans le secteur de la santé.

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