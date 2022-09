L’Ukraine reconnait avoir frappé des basses russes en Crimée

L’Ukraine a reconnu ce mercredi, avoir mené des frappes aériennes contre des bases russes, une première depuis le début du conflit qui oppose Kiev à Moscou.

Le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a pour la première fois, reconnu mercredi, avoir mené des frappes de missiles ayant visé en août, des bases russes en Crimée annexée, menaçant de poursuivre ce type d’opérations.

L’Ukraine a « effectué avec succès des frappes de missiles sur des bases militaires de l’ennemi, notamment sur l’aérodrome de Saki », a-t-il écrit dans un article publié par l’agence de presse publique Ukrinform.

Des explosions avaient retenti début août sur cet aérodrome russe situé en Crimée et avaient fait un mort et plusieurs blessés et détruit notamment des munitions destinées à l’aviation militaire. Kiev n’avait jusque-là pas reconnu officiellement de responsabilité dans cette attaque, ni dans une autre qui avait touché quelques jours plus tard, un dépôt de munitions dans le nord de la Crimée.

L’offensive lancée par Moscou contre l’Ukraine le jeudi 24 février 2022, se poursuit. Aux dernières nouvelles, la situation est confuse dans la région de Kharkiv. Des rumeurs se sont multipliées mardi concernant une contre-offensive ukrainienne. Un conseiller du chef de cabinet de Zelensky a même évoqué l’annonce « d’excellentes nouvelles », mais il a depuis, effacé son tweet.