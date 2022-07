L’Ukraine réclame plus d’armes et de sanctions contre la Russie

La diplomatie ukrainienne a demandé ce mercredi, plus d’armes et de sanctions contre la Russie qui veut étendre le champs de son offensive militaire lancée depuis le 24 février 2022 contre l’Ukraine.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a réclamé mercredi plus d’armes et de sanctions après l’annonce par Moscou de l’élargissement de son offensive en Ukraine. « Les Russes veulent du sang, pas des négociations. J’appelle tous les partenaires à renforcer les sanctions contre la Russie et à accélérer les livraisons d’armes à l’Ukraine », a écrit M. Kouleba sur Twitter.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé, mercredi 20 juillet, que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l’est du pays, mais concernaient aussi « une série d’autres territoires ». « Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lougansk [les territoires séparatistes du Donbass], ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia [dans le sud du pays] et une série d’autres territoires, et ce processus continue, de façon constante et opiniâtre », a-t-il déclaré dans une interview à l’agence de presse Ria Novosti (en russe) et la chaîne RT.

Le ministre russe des Affaires étrangères a précisé que ce « changement de géographie » était lié à la livraison à l’Ukraine d’armes de longue portée, laissant entendre que les objectifs russes pourraient s’étendre si l’aide occidentale s’accentuait.

Dans l’Est, le combat continu

La guerre en Ukraine entrera dimanche 24 juillet dans son sixième mois. Les frappes russes dans l’Est ont tué 05 civils mardi et en ont blessé 16, selon Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk. Celui du Lougansk, Sergiï Gayday, affirme qu’un nombre important d’hommes du groupe paramilitaire russe Wagner a été « complètement liquidé » près de Popasna.