L’Ukraine frappe un dépôt pétrolier dans le nord de la Russie

L’Ukraine a attaqué un dépôt pétrolier du nord de la Russie dans la nuit à l’aide de drones, a indiqué jeudi à l’AFP une source au sein des services de sécurité ukrainiens, nouvel exemple de frappe sur le territoire russe.

D’après cette source, le renseignement militaire ukrainien est responsable de cette opération dans la région de Léningrad (nord-ouest) autour de Saint-Pétersbourg et est située à près de 1 000 km de la frontière ukrainienne. Des cibles ont été touchées, a fait savoir cette source, qui confirmait des informations parues dans la presse ukrainienne.

Ces derniers mois, l’Ukraine multiplie ses attaques en Russie mais se concentre généralement sur des régions frontalières comme celle de Belgorod. Le pays a toutefois déjà revendiqué des actions de sabotage dans des territoires bien plus lointains, jusque dans l’Extrême-Orient russe.

Plus tôt jeudi, le ministère russe de la Défense avait de son côté affirmé avoir «intercepté» un drone dans la région de Léningrad, très rarement touchée par ce type d’attaques. Le maire de Moscou Sergueï Sobianine avait lui indiqué qu’un autre de ces engins avait été abattu dans la ville de Podolsk, au sud de la capitale. «Selon des données préliminaires, pas de dégâts, ni de victimes, sur les lieux où sont tombés les débris», avait-il assuré.

Depuis le printemps dernier, la région de Moscou et la capitale sont régulièrement ciblées par des drones, généralement abattus sans faire de victimes. La région de Belgorod tente elle de s’adapter face aux bombardements ukrainiens répétés. Le gouverneur, Viatcheslav Gladkov, a déclaré jeudi que «10 missiles» volant vers Belgorod avaient été abattus par les forces armées russes.

Cette attaque a blessé une femme, touchée par des éclats de munitions, a précisé M. Gladkov, ajoutant que les vitres d’une maison et un garage avaient été détruits et des lignes électriques et conduites de gaz endommagées dans un village. Le 30 décembre, la ville de Belgorod a été frappée par l’attaque la plus meurtrière sur le sol russe depuis l’invasion de Moscou le 24 février 2022. Bilan: 25 morts, une centaine de blessés et l’évacuation de plusieurs centaines de personnes.