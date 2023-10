Après la France qui a condamné les attaques par le Hamas depuis la bande de Gaza contre l’Israel, c’est autour de l’Ukraine de s’opposer à ses hostilités.

Alors qu’elle fait face à une agression russe depuis plus d’un an, l’Ukraine a déclaré ce samedi, son soutien à Israël dans son « droit à se défendre lui-même et son peuple ».