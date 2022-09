L’Ukraine dit avoir repris plus de 3000 km2 de territoires aux forces russes

L’Ukraine a annoncé ce dimanche que ses troupes avaient repris plus de 3000 kilomètres carrés de territoires en septembre aux forces russes lors d’une contre-offensive dans le nord-est du pays.

« Depuis début septembre, plus de 3.000 kilomètres carrés sont revenus sous contrôle ukrainien », a déclaré dans un communiqué Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l’armée ukrainienne. « Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l’est mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière ».

Des civils en fuite

Parallèlement à cette annonce, le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine a indiqué que « des milliers » de personnes avaient fui la région ukrainienne de Kharkiv vers la Russie en 24 heures. « Ce n’était pas la nuit la plus facile, ce n’était pas la matinée la plus facile. Au cours des dernières 24 heures, des milliers de personnes ont traversé cette frontière », a déclaré Viatcheslav Gladkov dans une adresse vidéo publiée sur sa chaîne Télégram.

La ville stratégique d’Izioum libérée

Un peu plus tôt, l’état-major ukrainien avait annoncé que « la libération de portions de territoire dans les districts de Koupiansk et Izioum dans la région de Kharkiv [était] en cours ». La veille, Kiev avait annoncé que ses forces étaient entrées dans Koupiansk, qui se trouve sur des itinéraires d’approvisionnement des troupes russes.

Le président ukrainien a annoncé avoir «libéré» la ville stratégique d’Izioum dans l’Est du pays, où Kiev mène une contre-offensive qui a enfoncé les lignes russes. Dans son allocution quotidienne au 200e jour du conflit, Volodymyr Zelensky a remercié les militaires ukrainiens qui «ont libéré des centaines de nos villes et villages dont les plus récents sont Balakliïa, Izioum et Koupiansk».