L’Ukraine dit avoir frappé un site pétrolier en Russie

- Publicité-

L’Ukraine a revendiqué jeudi une frappe de drones contre un complexe pétrolier du sud de la Russie dans la nuit, site où les autorités russes avaient fait état d’un incendie, selon une source militaire à l’AFP.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s’est déclaré dans un complexe pétrolier russe, provoquant d’importants dégâts. Ce jeudi, l’Ukraine a revendiqué cette frappe de drones.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont frappé une raffinerie de Touapsé, ville située sur les côtes de la mer Noire, et une « unité de traitement de pétrole » a été endommagée, a indiqué cette source. Dans la nuit, les autorités régionales avaient annoncé qu’un site pétrolier était en feu à Touapsé, sans expliquer les causes du sinistre.

#BREAKING #Ukraine #Russia The Armed Forces of Ukraine carried out a drone strike on the depot in Tuapse, Krasnodar region, Russian Federation. pic.twitter.com/tSpmEgZrP3