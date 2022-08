L’Ukraine dit avoir déjoué une tentative d’assassinat de son ministre de la Défense

L’Ukraine a annoncé ce lundi, avoir déjoué une tentative d’assassinat de son ministre de la Défense et du chef du renseignement militaire.

Le SBU (services de sécurité de l’Ukraine) a annoncé sur son compte Telegram avoir « arrêté des tueurs des services secrets russes qui prévoyaient les assassinats » du ministre de la Défense Oleksiï Reznikov et du chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov. Chacun de ces meurtres devait être récompensé d’une somme allant de 100.000 à 150.000 dollars, a affirmé le SBU.

Les services de sécurité de l’Ukraine ont diffusé une vidéo de ces arrestations sur laquelle on voit un groupe armé mettre à terre et menotter deux hommes en civil qui sont en train de se diriger vers une voiture.

L’interpellation de ces deux hommes, dont l’un est arrivé de Russie en Ukraine via la Biélorussie, s’est déroulée à Kovel, dans le nord-ouest du territoire ukrainien.

Lancée depuis le jeudi 24 février 2022, l’offensive russe se poursuit en Ukraine avec l’intensification des opérations militaires de l’est au sud de l’Ukraine.

A Donetsk, une des deux régions du bassin houiller du Donbass, où se concentrent les efforts russes, et dont le président ukrainien a ordonné le 30 juillet l’évacuation de la population, l’état-major ukrainien a affirmé dimanche, avoir repoussé un assaut près de Virnopillia et fait état de plusieurs replis russes, notamment près des villes de Sloviansk, Bakhmout et Avdiïvka.