L’Ukraine détruit un navire de débarquement et un sous-marin russe

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, l’Ukraine semble avoir réussi un gros coup : le port de Sébastopol, en Crimée occupée, a été frappé par plusieurs projectiles et un sous-marin. Un navire de débarquement russe pourrait aussi avoir été touché.

Un incendie s’est déclaré mercredi sur le chantier naval de Sébastopol, en Crimée, après une attaque de missiles lancée par l’Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense. Sept des dix missiles tirés contre Sébastopol ont été abattus par le système russe de défense anti-aérienne, a indiqué le ministère sur Telegram, ajoutant que trois bateaux à moteur ukrainiens qui tentaient d’attaquer le port ont été détruits. « Deux bateaux qui étaient en réparation ont été endommagés par des missiles de croisières ennemis« , a dit le ministère.

A # of Russian Telegram channels posted videos of explosions and a fire reportedly at the 13th Ship Repair Plant in Sevastopol, possibly from a missile strike. https://t.co/Pr645WM7Kthttps://t.co/6vKPel4yhthttps://t.co/jXTfViRBy9https://t.co/6AQB0skAdKhttps://t.co/p13j5iL0gt pic.twitter.com/Fgg1FTPKkn — Rob Lee (@RALee85) September 13, 2023

Un vaisseau de débarquement de classe Ropucha et un sous-marin de classe Kilo touchés

Un responsable des services de renseignement militaire ukrainiens, Andriy Youssov, a déclaré à Reuters qu’un vaisseau de débarquement de classe Ropucha et un sous-marin de classe Kilo avaient été touchés. Bien que ces informations restent à confirmer ou infirmer, la destruction d’un submersible russe par les armées ukrainiennes serait tout de même un succès militaire des plus notables pour Kiev et l’un des coups les plus durs subis par la marine russe depuis le début du conflit.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

***UPDATE***



Indications are that #Russian Navy KILO class submarine has been hit by #Ukraine in Sevastopol. Unconfirmed at this stage.



This is a big deal.



More info on KILO -> https://t.co/0sFVL1Rqju#OSINT

Thread 1/n pic.twitter.com/p8zqP4jFKa — H I Sutton (@CovertShores) September 13, 2023

Russian media report that during the attack on Sevastopol bay, two vessels were damaged: The Rostov-on-Don (B-237) submarine and Ropucha-class landing ship "Minsk".



Furthermore two people died and 26 were wounded. pic.twitter.com/1uhcJgreOk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2023

Mikhail Razvojaïev, le gouverneur de la région nommé par la Russie, a déclaré sur Telegram qu’au moins 24 personnes avaient été blessées. « Les services d’urgence se trouvent sur place, aucun danger ne pèse sur la ville » a-t-il annoncé. La Russie a annexé en 2014 la Crimée, où est basée sa flotte de la mer Noire. Des navires et des sous-marins de cette flotte sont construits et réparés dans le chantier naval de Sébastopol.