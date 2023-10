L’Ukraine affirme avoir abattu 02 missiles et 11 drones russes

- Publicité-

Dans une attaque nocturne, les forces aériennes ukrainiennes ont repoussé une offensive russe, abattant deux missiles et onze drones qui visaient les régions du nord et de l’est de l’Ukraine. L’Ukraine fait état de l’utilisation de missiles balistiques Iskander et de missiles guidés par les forces russes.

Les forces aériennes ukrainiennes ont été confrontées à une offensive russe au cours de la nuit du 15 au 16 octobre. Selon les informations relayées par les médias ukrainiens sur Telegram, l’attaque a impliqué six missiles tirés par les Russes, qui ont ciblé diverses zones dans les régions du nord et de l’est de l’Ukraine. De plus, douze drones d’attaque Shahed ont été déployés par les forces russes.

Après une riposte efficace, l’armée de l’air ukrainienne a annoncé avoir détruit deux missiles et onze drones russes. L’usage de missiles balistiques Iskander est particulièrement préoccupant, car ces armes sont capables de transporter des ogives nucléaires, bien que l’information ne précise pas si des ogives nucléaires étaient impliquées dans cette attaque.



Les détails de l’attaque et les motifs derrière l’offensive russe ne sont pas encore clairs. Cette escalade de la violence survient dans un contexte de tension continue entre la Russie et l’Ukraine, marqué par le conflit en cours dans l’est de l’Ukraine.