L’Ukraine adopte des sanctions contre l’Iran, pays partenaire de la Russie

- Publicité-

Les députés ukrainiens ont adopté, lundi, un projet de sanctions contre l’Iran, accusée de fournir des armes à Moscou.

« Cette résolution synchronise les sanctions ukrainiennes avec les actions de l’ensemble du monde civilisé sur la voie de l’isolement complet de l’Iran », a indiqué le Parlement ukrainien sur son site internet. Ce paquet de sanctions comprend une interdiction du commerce militaire avec l’Iran, l’arrêt du transit via l’Ukraine de ces marchandises et la « suspension des obligations économiques et financières en faveur des résidents iraniens ».

Le texte doit encore être signé par le président Volodymyr Zelensky pour être promulgué, une formalité puisque ce dernier est celui qui a introduit la résolution au Parlement, sur suggestion de son Conseil de sécurité et de défense. L’Iran est un proche partenaire de la Russie et est accusé par Kiev et les Occidentaux d’avoir fourni des armes utilisées par Moscou pour son invasion de l’Ukraine, notamment les drones explosifs Shahed.

- Publicité-

Si Kiev a dans un premier temps tenté d’amadouer la République islamique, l’échec de cette approche semble aujourd’hui acté. « L’Iran d’aujourd’hui est un régime terroriste qui constitue une menace pour l’Europe et le Moyen-Orient », a fustigé dimanche sur Twitter le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak.

Son message faisait suite à l’attaque de drones la plus importante du conflit sur la capitale ukrainienne, menée avec plusieurs dizaines de drones iraniens. « Téhéran est devenu un allié clé de Moscou dans cette guerre, lui fournissant délibérément des armes pour des attaques contre des villes civiles », a dénoncé M. Podoliak.

Le président Voldymyr Zelensky s’était lui adressé au peuple iranien dans une vidéo la semaine dernière, déclarant que les « Shahed terrorisent l’Ukraine chaque nuit ». Téhéran l’a accusé samedi de critiquer l’Iran dans le but d’obtenir plus d’aides et d’armes de la part des Occidentaux.